Homem é detido com drogas escondidas na sandália em visita ao filho no Conjunto Penal de Brumado

Uma prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (09) durante uma visita no Conjunto Penal de Brumado. Um homem foi flagrado transportando com drogas escondidas na sandália ao visitar um preso, que foi identificado como seu filho. O pai foi preso e levado para Delegacia Territorial de Brumado.

Segundo informações apuradas pelo site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o homem é natural da cidade de Bom Jesus da Lapa, e pretendia o filho, que se encontra detido na unidade. O pai foi descoberto após passar pelo scanner, aparelho que faz uma espécie de mapeamento corporal para identificar objetos suspeitos entre os visitantes.

O equipamento apitou indicado algo suspeito no homem, após ser vistoriado pelos policiais penais. As drogas, análogas à ‘maconha e à cocaína’, estavam em um fundo falso no solado da sandália.

O indivíduo recebeu voz de prisão, sendo levado à Delegacia Territorial de Brumado para lavratura do flagrante.