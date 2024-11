Homem é detido em shopping do DF com R$ 94 mil em cédulas falsas

Um homem foi detido em um shopping da Asa Norte, área central do Distrito Federal, com R$ 94,1 mil em cédulas falsas (foto em destaque). O caso ocorreu neste sábado (16/11), por volta das 14h50, segundo a Polícia Militar (PMDF).

O suspeito estava em uma agência dos Correios, localizada no subsolo do shopping. Ele tentava despachar 60 envelopes, com 871 notas de R$ 50 e R$ 100, aparentemente falsas.

A PMDF foi acionada e os militares identificaram que as notas eram de fato falsas. O homem foi detido e levado para a Polícia Federal.

Foi lavrado um termo de apreensão das cédulas, mas o homem não foi autuado em flagrante, pois, segundo a PM, “não foi possível comprovar que ele tinha conhecimento da origem das moedas falsas”.

A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Federal.