Homem é encontrado desacordado e ferido na cabeça em Brumado

Um homem de 58 anos foi encontrado desacordado e com ferimentos na cabeça na tarde desta quinta-feira (02), no bairro Irmã Dulce, em Brumado. A vítima, cuja identidade não foi divulgada, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e encaminhada para o Hospital Municipal de Brumado.

Segundo informações da Polícia Militar ao Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, que atendeu à ocorrência, o homem apresentava sinais de agressão na cabeça e estava desorientado quando foi encontrado. As causas da agressão e a autoria do crime ainda são desconhecidas.

A Polícia Civil foi acionada para investigar o caso e já iniciou as diligências para identificar os autores do crime. A motivação para a agressão também é objeto de investigação. O estado de saúde da vítima não foi divulgado pelas autoridades.