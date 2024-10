Homem é encontrado morto a tiros em Jequié

Um corpo de um homem foi encontrado morto após ser atingido com vários disparos de arma de fogo nesta segunda-feira (21) em um matagal na área do bairro Amaralina próximo a BA-130, em Jequié, na região de Médio Rio de Contas. Até o momento ninguém foi preso.

Informações do Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, os criminosos fugiram logo após o cometer o crime, gerando uma intensa movimentação de viaturas e policiais na localidade, desencadeado uma operação para a captura dos criminosos, até o momento ninguém foi preso pelo assassinato.

A Polícia Civil da Bahia investiga o caso, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jequié.