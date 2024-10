Um homem que não teve a identidade revelada foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (9), no bairro de São Caetano, em Salvador. A vítima foi encontrada com disparos de arma de fogo na região da cabeça.

De acordo com o Alô Jucá, a perícia esteve no local para retirar o corpo do homem. Ainda não há informações se o caso tem alguma relação com a criminalidade. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas.