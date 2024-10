Um homem, identificado como Marcos Antônio Céu Andrade, de 49 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros e as mãos e pés amarrados, na tarde do último sábado (26), em Santa Luzia, no sul da Bahia.

Segundo informações da TV Santa Cruz, o homem era servidor público e trabalhava como motorista na Prefeitura de Santa Luzia.