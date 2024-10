Homem é encontrado morto com marcas de tortura dentro de lixeira no bairro do Barbalho, em Salvador

Um homem que não teve a identidade revelada foi encontrado morto dentro de uma cesta de lixo no bairro do Barbalho, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (16). O corpo da vítima foi encontrado com marcas de tortura, marcas de facadas e pernas amarradas dentro da lixeira, na rua São José de Baixo.

O caso foi registrado nas primeiras horas desta manhã nas proximidades da ladeira da Água Brusca, sentido bairro de Nazaré. A lata de lixo onde o corpo foi encontrado fica próximo ao Instituto dos Cegos da Bahia.