Homem é encontrado morto com sinais de violência no Norte baiano

Um homem, de 30 anos, foi encontrado morto na noite deste domingo (17) em Ponto Novo, no Piemonte Norte do Itapicuru. O corpo de Marcone de Jesus Amorim, conhecido como Galileu, apresentava sinais de violência, com indícios de que teria sido morto a pedradas e facadas.

Segundo o Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, a vítima foi encontrada ao lado de uma motocicleta, em uma estrada vicinal que dar acesso ao povoado Bezerras, zona rural do município. Uma ambulância do Samu foi acionada, mas a vítima não tinha sinais de vida.

O corpo deve ser levado para perícia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Senhor do Bonfim, na mesma região. Não há informações sobre velório e sepultamento.