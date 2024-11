Homem é encontrado morto dentro de hotel no Centro de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador

Um homem de 35 anos foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (15), em um hotel na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O estabelecimento em questão, o hotel Malibu fica localizado na Avenida Rui Barbosa, no Centro do município.

De acordo com a Polícia Civil, via G1, a vítima foi identificada como Tiago Vieira Santana. Ele teria se hospedado com outro homem no hotel. Segundo a reportagem, os dois se desentenderam e após a briga Tiago foi encontrado morto.