Um homem, de 26 anos, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (16) em Brejões, no Vale do Jiquiriçá. A vítima, identificada como Jhonatan da Cruz Muniz, foi encontrada sem vida em uma estrada vicinal no distrito de Serrana, zona rural de Brejões.

Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, a Polícia Militar informou que o homem caminhava na estrada quando foi surpreendido pelos atiradores. Este é o segundo homicídio no distrito de Serrana em menos de dez dias.