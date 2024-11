Homem é encontrado morto no bairro em bairro de Feira de Santana

Um homem de 57 anos foi encontrado morto na cidade de Feira de Santana, na manhã deste sábado (16). A vítima foi identificada como Edvaldo Marinho. Ele era natural da cidade de Serra Petra.

O crime aconteceu na Rua C, do Loteamento Tangará, bairro Gabriela. De acordo com o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, a vítima era conhecida como “Loro” e, estava caída no meio da rua.