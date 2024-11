Homem é encontrado morto no Parque do Abaeté

Um homem foi encontrado morto, nesta quarta-feira (6), no Parque Metropolitano do Abaeté, na Ladeira do Abaeté, em Itapuã. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima ainda não foi formalmente identificada e apresentava marcas de disparos de arma de fogo.

A Polícia Militar informou que agentes da “15ª CIPM foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicação para verificar uma situação de um homem encontrado sem sinais vitais, na região do Parque do Abaeté”. O Departamento de Perícia Técnica (DPT) foi acionado e as guias de perícia e remoção do corpo já foram expedidas.