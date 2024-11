A manhã desta sexta-feira (1), na localidade do Brongo, no bairro do IAPI, em Salvador, foi marcada pela execução a tiros de um homem.

Conforme informações do site Alô Juca, além da morte do homem, outro rapaz também foi atingido por disparos, que teriam sido feitos por traficante ligados ao Bonde do Maluco (BDM), e foi encaminhado para o Hospital Ernesto Simões Filho. Ainda não se sabe o estado de saúde dele.