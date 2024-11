Homem é executado após acidente de moto em Itabela, na Bahia

Um homem de 30 anos foi executado a tiros após ser retirado de uma ambulância do Samu, na noite de sábado (16), em Itabela, cidade situada no sul da Bahia. A vítima, identificada como Patrick Santana Costa, sofreu um acidente de moto pouco antes, na Avenida Guaratinga, no centro da cidade, onde colidiu com outra moto. A colisão deixou os ocupantes do outro veículo feridos.

Câmeras de segurança registraram o momento da batida. Logo após o acidente, as vítimas foram socorridas e levadas ao hospital municipal em uma ambulância. Segundo informações da polícia, enquanto a ambulância seguia para o hospital, ela foi perseguida por um motociclista de moto escura. Ao chegar à unidade de saúde, o suspeito se aproximou da ambulância, ordenou que a equipe do Samu se afastasse e disparou várias vezes contra Patrick. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro ferido, que estava na ambulância, se assustou com os tiros e fugiu do hospital.

A Polícia Civil investiga se o assassinato está relacionado ao tráfico de drogas. De acordo com familiares, Patrick tinha envolvimento com o tráfico e era conhecido por rivalidades com outros grupos. Ele tinha passagens pela polícia por crimes como tráfico de drogas, homicídios e porte ilegal de arma.