Homem é executado com mais de 20 tiros em Trancoso, no extremo sul da Bahia; até cachorro é morto

Um homem, identificado como Marcel Santana Souza, conhecido como Téo, foi morto com cerca de 25 disparos de arma de fogo, a maioria na cabeça, na última segunda-feira (6), no distrito de Trancoso, em Porto Seguro, no extremo sul do estado. No episódio, homens armados invadiram a casa onde a vítima estava e, também, alvejaram com tiros um cachorro.

Téo, de 39 anos, já foi preso por porte ilegal de arma e tentativa de homicídio em 2014 e também já cumpriu pena no presídio de Eunápolis, no extremo sul do estado. Solto em 2023, atualmente é acusado é tido como o chefe do tráfico de drogas em Arraial d’Ajuda, Trancoso e na cidade de Itabela, de acordo com informações da polícia ao site Alô Juca.

O corpo da vítima está no ao Instituto Médico Legal (IML) de Porto Seguro. A autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas pela Delegacia Territorial (DT) de Trancoso.