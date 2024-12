Homem é filmado ferido após desabamento de ponte entre TO e MA. Vídeo

A ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que faz a ligação entre os estados de Tocantins e Maranhão, desabou na tarde deste domingo (22/12), interrompendo o fluxo de veículos no local. Segundo o Corpo de Bombeiros do Maranhão, uma pessoa morreu, duas estão desaparecidas e uma vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Estreito (MA).

Um vídeo publicado na rede social X mostra um homem ensanguentado em meio aos destroços da ponte. Veja abaixo:

Informações preliminares dão conta que pelo menos um caminhão que passava pela ponte caiu no Rio Tocantins. A estrutura liga os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA). E foi inaugurada em 1960.

A ponte faz parte de um importante eixo rodoviário, pois é ponto de travessia das rodovias BR-226, que liga Belém a Brasília, e BR-230, rodovia Transamazônica, além da Ferrovia Norte-Sul.

“O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta para interdição total na BR-226/TO, na ponte sobre o Rio Tocantins, neste domingo (22/12). O vão central da ponte que liga as cidades de Estreito/MA e de Aguiarnópolis/TO, com 533 metros de extensão, cedeu nesta tarde”, informou o ministro dos Transportes, Renan Filho.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), usou as redes sociais para lamentar a morte de uma pessoa no acidente. Barbosa também disse que a administração estadual iniciou articulações para reparar os danos e prestar assistência aos atingidos.

“Nosso foco agora é cuidar das vítimas e das pessoas afetadas por esse terrível acidente. Estamos acompanhando e fazendo a nossa parte”, afirmou o governador.