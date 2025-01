Homem é flagrado gravando mulher tomando banho no Hospital da Criança, em Feira de Santana

Um homem foi conduzido à delegacia após ser flagrado tentando fazer vídeos de uma mulher enquanto ela tomava banho no Hospital Estadual da Criança (HEC) em Feira de Santana. O caso aconteceu na última quinta-feira (2). Ele foi liberado após ser ouvido.

De acordo com informações publicadas pelo Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, o homem estava acompanhando sua filha recém-nascida, que estava internada na UTI da unidade hospitalar. A mulher também estava no hospital acompanhando um filho internado.

Ao perceber que ela se dirigia ao banheiro para tomar banho, o homem a seguiu e tentou fazer imagens dela durante o banho. A mulher percebeu a tentativa e gritou, fazendo com que ele saísse correndo pelo corredor do hospital.

Câmeras de segurança da unidade hospitalar registraram o momento da ação, e uma equipe comandada pelo delegado João Rodrigo Uzzum se dirigiu ao HEC, onde deu voz de prisão ao homem, que não teve a identidade revelada. Ele foi ouvido através de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e, por se tratar de um delito de menor potencial ofensivo, foi liberado.