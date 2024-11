Homem e jovem são mortos a tiros em Feira de Santana

Dois homicídios foram registrados na noite desta sexta-feira (15) em Feira de Santana. Os crimes ocorreram após quatro dias sem crimes letais no município. Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, o primeiro caso ocorreu por volta das 20h30, dentro do Residencial Solar da Princesa, no bairro Santo Antônio dos Prazeres.

Leonardo de Jesus Santana, 31 anos, foi atingido na cabeça e nas costas. Não há informações das circunstâncias do homicídio. Testemunhas contaram que escutaram vários disparos de arma de fogo, em seguida gritos e pedidos de socorro.