Homem é linchado e morto por 7 pessoas após briga em bar no interior

São Paulo — Um servente de obras, de 27 anos, foi morto após uma briga em um bar no bairro Vila Nova, em Araraquara, no interior de São Paulo. O caso ocorreu em um estabelecimento localizado na Avenida Júlio Prestes de Albuquerque, na noite dessa sexta-feira (7/2).

Após uma discussão, Davi Salviano foi agredido por sete homens e ferido com arma branca. No entanto, o boletim de ocorrência não tem detalhes sobre o que causou a confusão. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar (PMSP) encontrou o corpo da vítima no local e acionou o Samu, que constatou o óbito.

Linchamento em bar