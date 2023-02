Homem é mordido por tubarão enquanto surfava em praia de Olinda

Um surfista de 32 anos teria sido mordido por um tubarão na Praia dos Milagres, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, na tarde desta segunda-feira (20).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não confirmou que a mordida tenha sido causada pelo animal, mas alegou que foi um “provável incidente com tubarão”.

O homem foi socorrido pelo Samu até o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. Segundo o HR, ele está em estado grave e se encontra no bloco cirúrgico.

“Como foi bem próximo à base do Samu, chegamos bem rápido e conseguimos agir bem rápido para estabilização e preservação da vida do paciente, seguindo os protocolos internacionais”, disse o médico Renato Souto, que o atendeu.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram que ele teve um grave ferimento na perna esquerda.

De acordo com o médico, a vítima foi deixada no HR consciente e orientado, mas sonolento e pálido. “Fizemos a estabilização inicial e ele respondeu bem. Conseguimos conter o sangramento com o torniquete.”

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado por volta das 16h30 para realizar o resgate.

Contudo, ao chegar com viatura e bote de salvamento, o surfista já havia sido retirado do mar por populares.

O engenheiro de pesca Jonas Rodrigues, que pesquisa incidentes com tubarões pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), comentou que os incidentes são facilitados pela praia ser próxima a foz de rios, além da zona portuária do Recife.

“Além de ser uma praia deserta, também já teve registros de outros casos”, disse.

Incidentes com tubarão em Pernambuco

Caso se confirme que o surfista foi mordido, de fato, por um tubarão, esta se torna a 75ª ocorrência com o animal no litoral de Pernambuco desde 1992, segundo dados do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit).

Só na Praia Del Chifre, que fica ao lado da dos Milagres, houve quatro vítimas, das quais três sobreviveram e uma não resistiu. Nesta praia, o último caso aconteceu em 31 de março de 2015, quando um sufista foi atingido na coxa esquerda.

O surf, bodyboarding e outros esportes similares são proibidos em trechos considerados de maior risco no litoral pernambucano desde 1999 – desde a Praia Del Chifre, em Olinda, até a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho.

Por nota, o Cemit reiterou a proibição da prática de surf no local da ocorrência e afirmou que está analisando o caso desta segunda.

