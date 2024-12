Homem é morto a facadas após briga e dois suspeitos são presos em São Gabriel, região de Irecê

Um crime violento chocou a cidade de São Gabriel, na região de Irecê, na noite desta quinta-feira (19). Um homem, ainda não identificado, foi morto após diversas facadas em uma briga. Até o momento, duas pessoas foram presas suspeito do assassinato.

Segundo as informações preliminares do Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, a vítima teria se desentendido com dois indivíduos, que estavam armados com facas. Durante o confronto, foi atingida por diversos golpes e, mesmo tentando buscar refúgio em uma residência, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da perícia técnica. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Irecê.

Com base em relatos de testemunhas, policiais da 2ª Companhia do 7º BPM iniciaram diligências e conseguiram localizar e prender os dois suspeitos do crime. Eles foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Irecê, onde foram autuados em flagrante e permanecerão à disposição da Justiça.