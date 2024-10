Homem é morto a golpes de faca após discussão com companheira no Litoral Norte baiano

Um homem, de 26 anos, foi morto a golpes de faca pela companheira em Entre Rios, no Litoral Norte. O crime ocorreu no início da noite desta terça-feira (29) na localidade de Areal, em Massarandupió, povoado de Entre Rios. Segundo o Mais Região, parceiro do Bahia Notícias, a vítima foi identificada como Lucivaldo de Jesus Soares.

A suspeita, identificada apenas como Jayane, foi presa e confessou o crime. Ainda segundo informações, uma discussão sobre ciúmes teria antecedido o fato. O homem ainda foi levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

A vítima e a acusada mantinham um relacionamento de cinco anos. Ela foi levada para a sede da Polícia Civil em Alagoinhas, no Agreste baiano, onde segue à disposição da Justiça.