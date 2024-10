Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (22) em Ilhéus, no Litoral Sul. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o suspeito fugindo na direção de um carro que o aguardava. Após entrar no veículo pela porta do carona, o carro arranca e o suspeito foge do local.

Segundo o Ilhéus 24h, o crime ocorreu na Rua do Edifício Premier, ao lado do Estádio Mário Pessoa. A autoria e a motivação do homicídio devem ser apuradas pela Polícia Civil de Ilhéus.