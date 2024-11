Homem é morto a tiros de fuzil no Aeroporto Internacional de São Paulo

Um homem foi executado a tiros no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, durante a tarde desta sexta-feira (8). Segundo informações do g1 o homem foi atingido por disparos de um fuzil enquanto passava pela entrada do Terminal 2.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos. Segundo informações preliminares, uma outra pessoa também foi atingida.