Homem é morto a tiros dentro de casa após ser surpreendido por atiradores no Sudoeste baiano

Um homem, de 49 anos, morreu a tiros neste domingo (24) em Jequié, no Médio Rio de Contas, Sudoeste baiano. A vítima, identificada como José Gomes Souza, estava em frente a uma casa no Alto da Boa Vista, no bairro Joaquim Romão, quando foi atingida.

Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, homens armados a bordo de um carro preto surpreenderam a vítima, disparando várias vezes.

O homem tentou fugir, mas foi a óbito quando entrava na residência. Até o início da noite deste domingo não havia informações sobre a autoria e a motivação do homicídio, que devem ser apuradas pela delegacia de Jequié.