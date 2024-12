Homem é morto a tiros em briga em bar no sudoeste baiano

Um crime violento chocou os moradores do povoado de Vila São João, na zona rural do município de Carinhanha, no Sudoeste baiano, o caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (26). Natalino Ferreira Calado, de 41 anos, foi morto a tiros durante uma briga em um bar local.

Segundo apuração do portal Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, a confusão começou quando um indivíduo chegou ao estabelecimento acelerando uma motocicleta, provocando um tumulto generalizado. Em meio à briga, um dos envolvidos sacou uma arma e disparou contra Natalino, atingindo-o no peito.

Imagem do muro do IML onde o corpo foi levado | Foto: Reprodução / Achei Sudoeste

O homem teria sido socorrido pelo irmão após o ocorrido, a vítima foi levada às pressas para o Hospital Municipal de Carinhanha, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local para realizar o levantamento cadavérico, e o corpo de Natalino foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Guanambi para necropsia.

A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar e prender o autor do crime. Testemunhas estão sendo ouvidas para tentar elucidar as causas da briga e a dinâmica do homicídio.