Homem é morto a tiros na região sisaleira após conseguir liberdade provisória há 15 dias

Um homem que tinha conseguido liberdade provisória foi morto a tiros dentro de casa em Araci, na região sisaleira. O crime ocorreu no final da tarde deste domingo (15) no distrito de João Vieira, zona rural do município.

Segundo o Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, a suspeita é que dois homens armados e encapuzados chegaram ao local a bordo de uma motocicleta e atiraram contra Francisco Antônio Magalhães, conhecido como Galego Dentista. A vítima foi a óbito no local.

Conforme a Polícia Militar (PM-BA), Francisco havia sido preso por tráfico de drogas em 28 de dezembro do ano passado e estava em liberdade provisória há 15 dias. A autoria e a motivação do homicídio devem ser apuradas pela delegacia de Araci.