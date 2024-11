Uma discussão com suspeitos de tráfico de drogas gerou a morte de um homem, identificado como Valdemi de Jesus Batista. Ele foi morto a tiros na noite do último domingo (10), no bairro da Liberdade, em Salvador.

Valdemir, de 40 anos, que é morador do bairro da Liberdade, foi atingido no tórax e chegou a ser socorrido, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos, segundo informações do Site Alô Juca.