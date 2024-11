Homem é morto a tiros no Loteamento Parque Comveima II, em Vitória da Conquista

Um homem foi morto a tiros, na noite deste sábado (9), no Loteamento Parque Comveima II, localizado no bairro Jatobá, em Vitória da Conquista. A vítima foi alvejada por disparos de revólver, e a 78ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados ao local. Ao chegarem, as equipes constataram o óbito da vítima. As informações são do Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a remoção do corpo, que foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa será responsável pelas investigações para apurar as circunstâncias do crime.