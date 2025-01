Homem é morto a tiros por ex-marido de sua companheira em Dias d’Ávila

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (29), no bairro Concórdia, em Dias d’Ávila, após ser perseguido pelo ex-marido de sua companheira. O crime ocorreu por volta das 4h20 na Travessa Pantanal, o ex-companheiro da moça invadiu a casa do casal e atirou contra o homem.

Segundo informações do portal Mais região, parceiro do Bahia Notícias, polícias da 36ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), a guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo.

No local, a companheira da vítima relatou estar em casa com o namorado, quando seu ex-marido, invadiu o imóvel armado. tentou fugir pulando o muro da casa vizinha, mas foi alcançado pelo agressor e baleado. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A polícia realizou buscas na região, mas o suspeito conseguiu fugir, a polícia civil investiga o caso.