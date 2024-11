Um homem, de 58 anos, foi morto a tiros após sair de um bar em Guaratinga, na Costa do Descobrimento. O crime ocorreu nesta sexta-feira (15), no bairro Novo Horizonte. Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, a vítima foi identificada como Agimar Francisco Mota.

Testemunhas contaram que a vítima teria ido em casa. Pouco depois, foram ouvidos disparos de arma de fogo. Ainda segundo informações, dois suspeitos foram vistos saindo do local correndo.