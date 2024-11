Homem é morto após ser atropelado por motorista que invadiu calçada na Avenida Carybé

Um homem de 58 anos morreu depois de ser atropelado por um motorista de uma empresa de telecomunicações na Avenida Carybé, no Parque São Cristóvão, em Salvador. De acordo com as informações iniciais, o condutor do carro invadiu a calçada e atingiu o homem, que estava praticando atividade física. O acidente ocorreu por volta das 06h.

Segundo a TV Record, o motorista já foi encaminhado para a delegacia para prestar depoimentos. O corpo da vítima já foi removido do local.