Homem é morto com golpe de faca após discussão com marido de ex-esposa; caso ocorreu no Oeste baiano

Um homem, de 36 anos, foi morto com golpes de faca na noite deste domingo (27) em Luís Eduardo Magalhães, no Extremo Oeste baiano. A vítima, identificada com Diocleciano Rodrigues Pereira, foi golpeada pelo atual marido da ex-companheira.

Segundo o Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, o crime ocorreu após uma discussão na casa da ex-companheira, situada na rua Guanambi, no bairro Santa Cruz. Ainda segundo informações, Diocleciano foi até a residência da ex-esposa e teve uma discussão com o atual companheiro dela. O acusado, então, pegou uma faca e aplicou um único golpe atingindo o tórax da vítima.

O homem, ainda não identificado, fugiu e não foi localizado até o início da tarde desta segunda-feira (28). Uma ambulância do Samu chegou a ser acionada, socorrendo a vítima até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Depois, a transferiu para o Hospital do Oeste, em Barreiras, onde não resistiu. O caso é investigado pela delegacia de Luís Eduardo Magalhães.