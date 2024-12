Homem é morto com tiro na cabeça em Alcobaça

Um novo assassinato volta a preocupar os moradores do bairro Bugia, em Alcobaça, nesta quarta-feira (11). A violência da execução deixou marcas no cenário do crime contra Beijair dos Santos que foi encontrado com um disparo fatal na região da cabeça, evidenciando a brutalidade do ato.

A Polícia Militar foi mobilizada imediatamente, isolando a área para preservar as provas. O delegado plantonista Marco Antonio de Oliveira Neves autorizou o levantamento cadavérico, enquanto o corpo foi transferido para o IML de Itamaraju, onde exames periciais deverão esclarecer detalhes sobre o homicídio.

O caso reacende o alerta sobre a crescente violência na região e deixa moradores assustados, cobrando respostas das autoridades sobre segurança pública.

A polícia abriu inquerito para apurar a motivação e autoria do assassinato. A comunidade clama por justiça em meio ao clima de tensão e medo.