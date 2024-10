Homem é morto em discussão com vizinho por causa de gatos

Um homem, de 43 anos, foi morto no quintal da residência onde morava, na Rua Pioneiro Lúcio Ferreira Dias, no bairro Jardim Copacabana, em Maringá (PR). Ele foi identificado como Jefferson Venâncio Neia da Silva.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima estava chegando em casa quando foi surpreendida pelo assassino, que estava armado com uma faca. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas o homem foi atingido por cerca de dez facadas e morreu no local.

