Homem e mulher são encontrados mortos em estrada de Santa Bárbara

Um homem e uma mulher foram encontrados mortos na manhã desta sexta-feira (31), na zona rural de Santa Bárbara. Os corpos, identificados como Marcelo Augusto Carvalho de Cerqueira e Isabelle dos Santos Oliveira (25 anos), foram localizados em uma estrada que liga a localidade Batata ao Areal, ambos com marcas de tiros.

Segundo informações da polícia ao Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, Marcelo estava sem camisa, com uma algema quebrada no pulso e apresentava escoriações, além das perfurações de arma de fogo. Isabelle estava de calça e blusa, sem sapatos.

As investigações indicam que as vítimas estavam na casa de Marcelo quando foram algemadas e retiradas à força. A residência teve os cadeados quebrados e estava revirada, sugerindo que os criminosos buscavam algo no local. A polícia investiga a autoria e a motivação do duplo homicídio.