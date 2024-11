Homem é preso acusado de agredir esposa e enteado no Extremo Oeste baiano

Um homem foi preso em flagrante acusado de agredir a esposa e o enteado em Luís Eduardo Magalhães, no Extremo Oeste baiano. Uma denúncia de agressão a uma criança levou guardas municipais até uma residência no bairro Nova Brasília, onde o homem, identificado como Jonas Gonçalves Dias, foi detido.

Segundo o Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, antes e na presença de conselheiras tutelares na residência, o homem teria ameaçado a companheira, afirmando: “se você me colocar em problema, vai ter problemas”. As conselheiras saíram do imóvel e acionaram a Guarda Municipal.

Ao retornar ao imóvel, com os guardas municipais, elas teriam ouvido gritos e sons de agressões. Os agentes deram voz de prisão ao homem, que tentou resistir, mas foi contido e preso. Na residência, havia uma pistola 9mm, com seis munições intactas de um total de 11, que foi apreendida.

A esposa do agressor segue acompanhada pelo Centro de Apoio à Mulher. Ela também vai passar por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras, na mesma região.