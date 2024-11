Homem é preso após abusar sexualmente de adolescente em Barra da Estiva

Um homem foi preso neste domingo (24), após ser acusado de abusar sexualmente de uma adolescente de 13 anos. O caso ocorreu em Barra da Estiva, na Chapada Diamantina.

Segundo informações do site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM) informou que uma guarnição foi acionada por uma funcionária do Hospital Suzy Zanfretta, por volta das 21h30, deste sábado (23).

Segundo a funcionária, uma adolescente de 13 anos teria dado entrada após atentar contra sua própria vida. A adolescente era vítima de abuso sexual recente, tendo o último abuso ocorrido na última sexta-feira. O vizinho da vítima foi dado como suspeito.