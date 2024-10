Homem é preso após ameaçar e agredir ex-companheira em Planaltina (GO)

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), através da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Planaltina (GO), cumpriu, na tarde desta quarta-feira (9/10), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 30 anos acusado de diversos crimes de violência doméstica contra sua ex-companheira.

O homem foi preso por descumprimento de medidas protetivas de urgência, além de ser denunciado por ameaças, injúria e lesão corporal.

Atualmente, o preso encontra-se recolhido na unidade prisional de Planaltina, aguardando as deliberações da justiça. O caso destaca a importância das medidas protetivas e do trabalho das autoridades no combate à violência doméstica e na proteção das mulheres.