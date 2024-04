Homem é preso após ameaçar ex-companheira: “Dormiu com macho, né?”

Um homem, de 25 anos, foi preso por violência doméstica no Varjão, no Distrito Federa, nessa segunda-feira (1º/4). Segundo a 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), ficou comprovado que o suspeito descumpriu medidas protetivas.

As investigações mostraram que o homem continuava perturbando a vítima, sua ex-companheira. Em apenas um dia, o agressor chegou a ligar 42 vezes para o celular da mulher proferindo injúrias e ameaças.

Em outra ocasião, o investigado entrou – sem permissão – na casa da vítima. Como não a encontrou, enviou novas ameaças dizendo que a mataria esfaqueada. Ele chegou a ressaltar que não aceitava a rejeição, preferia colocar um fim definitivo na situação e ir preso. Também disse para ela: “Vc dormiu cm macho né kkk [SIC]”.

Considerado a insuficiência das medidas até então adotadas e diante da urgência do caso, a 9ªDP representou pela decretação da prisão ao plantão do Tribunal de justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que foi deferida.

O homem já havia sido preso anteriormente por crimes da mesma natureza contra a vítima.

O delegado-adjunto da 9ªDP, Ronney Marcelo, ressalta a importância da polícia em “agir a tempo de evitar eventual escalada criminosa que possa resultar em situação ainda mais trágica para a integridade das vítimas de violência doméstica.”