Homem é preso após atirar de sua cobertura e abrir fogo contra a Rota; polícia encontra arsenal no apartamento

Um homem de 31 anos foi detido em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, após disparar contra policiais da Rota de dentro de seu apartamento. Durante a operação, as autoridades encontraram um grande arsenal, que incluía um fuzil calibre 762, um revólver 357, duas carabinas calibre 12 e 38 e uma pistola 9 mm, além de munições, colete à prova de balas e papelotes de cocaína. A ação foi desencadeada após os disparos serem ouvidos na região. Ao chegarem ao local, os policiais tentaram estabelecer um diálogo, mas foram recebidos com novos tiros. O suspeito estava em seu apartamento, na cobertura de um condomínio de alto padrão, e chegou a atingir um outro imóvel no prédio.

Diante da situação, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado e realizou a invasão do imóvel, utilizando um cão policial para ajudar na captura do suspeito. O homem, que foi identificado como Marcelo Berlinck Mariano Costa, apresentava um estado emocional alterado no momento da prisão. Ele sofreu ferimentos durante a abordagem e foi encaminhado ao Hospital Beneficência Portuguesa para receber atendimento médico.

O arsenal encontrado no apartamento foi enviado para análise pericial. As autoridades registraram o caso sob as acusações de disparo de arma de fogo, porte de drogas para consumo pessoal e tentativa de homicídio. A Jovem Pan não encontrou a defesa de Mariano Costa. O espaço está aberto para qualquer manifestação.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA