Homem é preso após confessar ter assassinado a esposa na Bahia

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante por feminicídio, nesta sexta-feira (24), após confessar ter assassinado a esposa, Josenilda Xavier Costa, de 55 anos, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador. A ação foi realizada pela Delegacia Territorial do município.

A captura foi resultado do trabalho do Setor de Investigação da unidade. O suspeito chegou à delegacia para registrar o desaparecimento da esposa, mas os policiais desconfiaram da história contada pelo homem e perceberam contradições em seu discurso.

Ao diligenciarem até a casa do autor, os investigadores identificaram um local com vestígios de cinzas e cal. O homem, então, admitiu o feminicídio da esposa, com quem conviveu por mais de 20 anos. Ele declarou que, antes de assassiná-la, teve um desentendimento com a companheira por causa de cervejas que ele havia comprado.