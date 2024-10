Homem é preso após roubar itens de higiene pessoal e de farmácia no bairro do Costa Azul

Um homem suspeito de roubo a um estabelecimento comercial no bairro do Costa Azul, em Salvador, foi preso por policiais militares do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos em Coletivos (BPFRC) Gêmeos.

O episódio aconteceu neste sábado (19). Em nota, a PM afirma que agentes realizavam ações ostensivas na região quando foram acionados com informações sobre a fuga de um homem acusado de ter praticado um roubo nas proximidades.