Um homem foi preso e uma arma foi apreendida em Canavieiras, no Sul baiano. Segundo a Polícia Militar (PM-BA), o fato ocorreu no final da tarde do último domingo (2) na zona rural do município.

Agentes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) patrulhavam a região quando, ao abordarem um grupo de pessoas, flagraram um homem com um revólver calibre 38 na cintura.