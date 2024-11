Homem é preso após ter mandado de prisão expedido 14 anos depois de matar esposa na Bahia

Ígor Azevedo Bomfim, condenado por matar a própria esposa em 2010, foi preso no Distrito Federal nesta sexta-feira (15) após ter o mandado de prisão expedido neste mês. A vítima era Mayara de Souza Lisboa, que tinha 22 anos na época do crime. O assassinato dela ocorreu no município de Santa Rita de Cássia, na região da Bacia do Rio Grande. O processo corria pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

Ele foi encontrado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), no Guará I.

Segundo o Correio Braziliense, Mayara e Igor mantinham uma relação conjugal de cerca de 1 ano e 8 meses e não tinham filhos. Igor, por sua vez, já tinha sido casado com outra mulher, com quem teve dois filhos. O inquérito policial apontou criminoso desenvolveu ciúme obsessivo pela vítima que “extravasava dos limites da normalidade”.

Ígor a perseguia, desconfiava da sua fidelidade e monitorava cada passo da vítima. De acordo com a polícia, no dia do crime, no dia 2 de novembro de 2010, a situação se tornou insustentável depois de uma discussão em que Igor apontou uma arma de fogo para o rosto da companheira durante a madrugada.