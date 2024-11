Homem é preso com 2 kg de drogas em Vitória da Conquista

Uma guarnição de polícias da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam um homem de 42 anos com mais de 2 kg de drogas na manhã desta quinta-feira (21), enquanto o suspeito realizava transporte em uma motocicleta no Bairro Guarani, em Vitória da Conquista.

Informações obtidas pelo Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, confirmam que os policiais empreenderam diligência e localizaram um indivíduo com as mesmas características informadas por volta das 12h. Na abordagem, foram encontrados, em poder do referido:

Drogas: Cocaína (2kg), maconha (15 porções) Material para contagem: Balança de precisão Objetos pessoais: Celular, motocicleta Dinheiro: R$ 650,00 Imagem dos itens apreendidos pela polícia | Foto: Reprodução / Achei Sudoeste

Nessas circunstâncias o suspeito foi conduzido, juntamente com todo o material apreendido, para a Delegacia de Vitória da Conquista, onde a ocorrência foi registrada. O homem deve responder pelo crime de tráfico de drogas.