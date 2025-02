Homem é preso com arma e moto adulterada em operação da PM em Feira de Santana

Um homem foi conduzido à delegacia após a apreensão de um veículo com sinais de adulteração, uma arma, munições e um aparelho de som, durante a Operação “Feira Quer Silêncio”, realizada na noite de sexta-feira (31), no bairro Conceição, em Feira de Santana.

Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, a Polícia Militar foi acionada para verificar uma denúncia de perturbação do sossego público. Durante a abordagem, um homem foi flagrado portando uma arma de fogo. A polícia também constatou sinais de adulteração na motocicleta que estava em posse do suspeito.

O homem e o material apreendido foram apresentados na Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.