Homem é preso com armas e drogas em zona rural de Vitória da Conquista

Um homem foi preso com armas e drogas por uma guarnição da 92ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), no povoado do Capinal, zona rural de Vitória da Conquista.

Segundo o site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, a prisão do suspeito foi efetuada na noite da última sexta-feira (20), após denúncias anônimas recebidas pela guarnição.

Conforme as denúncias, um indivíduo estaria armado em um veículo S10, cor prata, em um estabelecimento. No local, a guarnição identificou um volume estranho na cintura do suspeito.

Durante a abordagem foram encontradas duas petecas de substância análoga a cocaína, R$ 502 em espécie e um celular, além de um simulacro de arma de fogo e uma espingarda CBC 651, dentro do carro.

O homem e o material apreendido foram conduzidos ao Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep).