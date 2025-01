Homem é preso com drogas e celulares roubados em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador

Policiais militares do 12º BPM prenderam um homem com droga na Avenida Industrial Urbana, na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), na tarde desta sexta-feira (3). Em ronda na região, com vistas a coibir crimes, militares visualizaram um veículo realizando manobras perigosas, foi solicitada a parada do carro.

Durante a abordagem foram encontradas 22 porções de cocaína, dois aparelhos celulares, embalagens para acondicionamento de drogas, uma balança de precisão e dinheiro.

O suspeito, o veículo e todo o material apreendido foram apresentados à 8ª Delegacia Territorial, para adoção das medidas cabíveis.