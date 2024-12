Homem é preso com notas falsas na BR-030 em Caetité; Polícia Civil investiga o caso

O Serviço de Inteligência da 94ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) identificou, nesta sexta-feira (27), um homem suspeito de transportar notas falsas na cidade de Caetité, no interior da Bahia.

De acordo com informações da corporação divulgadas ao site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, uma equipe do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) abordou um veículo modelo Onix, de cor branca, na BR-030, próximo ao acesso ao distrito de Brejinhos das Ametistas.

O condutor, um homem de 34 anos, residente no município de Macaúbas, foi flagrado com sete cédulas falsas de R$ 100. Ele foi detido, e o material apreendido foi encaminhado à Delegacia Territorial de Caetité.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso. As medidas legais estão sendo adotadas pelas autoridades competentes.